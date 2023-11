Arshavin : « On demande à la Russie de jouer sans drapeau, ni hymne. Ensuite ça sera sans maillot, ni caleçon »

Et pourquoi pas sans rien, après tout ?

Dans une interview donnée au quotidien russe Sport Express parue ce jeudi, Andrey Arshavin, aujourd’hui membre de la direction du Zenith Saint-Petersbourg, s’est longuement exprimé sur sa carrière et l’état du football russe. Interrogé sur la possibilité pour la Fédération russe de football de se délocaliser en Asie, l’ancien d’Arsenal est clair sur sa position : « Je n’irais pas là-bas. […] Est-ce qu’on jouera jusqu’en quart de finale sans drapeau et sans hymne ? Et ensuite ils nous demanderont de jouer sans t-shirts et sans caleçons. » …

CD pour SOFOOT.com