Arsène Wenger pourrait renoncer à la FIFA

Changement de cap. Selon L’Équipe , Arsène Wenger ne devrait finalement pas se présenter à la présidence de la FIFA en mars prochain. Alors que Gianni Infantino souhaite briguer un nouveau mandat, les forces d’opposition lui cherche encore une alternative. L’ancien entraîneur d’Arsenal semblait être le candidat désigné mais pourrait finalement faire faux-bond.

Un poste trop éloigné du terrain

Si le Congrès électif ne prendra place que le 18 mars prochain à Rabat, Wenger semble avoir tranché rapporte le quotidien sportif français. Si l’actuel Directeur du développement mondial du football réfléchit depuis août à une potentielle candidature mais hésitant sur la suite à donner, l’homme de 77 ans devrait finalement renoncer, estimant le poste trop éloigné du terrain . La clôture des candidatures pour l’élection est fixée au 18 novembre, il reste ainsi une poignée de jours aux opposants d’Infantino pour voir une figure susceptible de l’emporter émerger.…

LB pour SOFOOT.com