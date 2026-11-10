Arsène Wenger pour faire tomber Gianni Infantino, ce serait du sérieux

Arsène Wenger pour faire tomber Gianni Infantino, ce serait du sérieux

Enfin une menace pour Infantino ? Bien que beaucoup de fédérations, notamment en Europe, ont lâché Gianni Infantino après le projet depuis avorté de vendre des parts de la Coupe du monde, aucun candidat ne semble pour l’instant capable de faire tomber le Suisse.

Pour l’instant, car un prétendant pourrait changer la donne, en la personne d’Arsène Wenger. En effet, selon des informations de BBC Sport, le Français songerait sérieusement à se présenter pour les élections qui auront lieu en mars. …

LP pour SOFOOT.com