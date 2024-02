information fournie par So Foot • 27/02/2024 à 18:20

Arsène Wenger parle de la « bulle dévastatrice » du métier d’entraîneur

22 ans, ça pèse énormément.

Arsène Wenger est resté 22 années à la tête d’Arsenal, 22 longues années pendant lesquelles il aura connu de nombreuses victoires et amassé 17 trophées. Il a aussi connu des revers et il en parle dans un long entretien accordé au Parisien . « La défaite , je l’ai très mal vécue, explique-t-il . Toute ma vie, ma vraie galère a été de gérer les défaites. Les entraîneurs, nous sommes à la fois des amoureux de la victoire, et des haïsseurs de la défaite. » …

