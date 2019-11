Arsène Wenger au Bayern, la nouvelle épopée des années 2020

Niko Kova? étant devenu indésirable du côté du Bayern, voilà l'entraîneur croate remercié et le géant bavarois avec un banc vide. Ça tombe bien, Arsène Wenger est sur le marché et serait même le technicien en pole position pour prendre la suite. Voilà le Bayern bientôt parti pour dix ans de jeunes talents qui explosent, d'Invincibles et de désillusions dans la future select Ligue des champions.

BuLi : le Bayern n'avait plus perdu par quatre buts d'écart depuis dix ans

" Vingt-trois ans après la petite pique glissée par Sir Alex Ferguson en guise de cadeau de bienvenue à l'inconnu Arsène Wenger à la tête d'Arsenal, c'est Lucien Favre qui se charge cette fois de faire les présentations, sûrement vexé de voir la lumière médiatique lui échapper. La presse allemande, elle aussi, s'en donne à cœur joie. "" (Arsène, pourquoi ?) titre ironiquement, bien décidé à montrer que le Bayern valait mieux qu'un entraîneur vieillissant et sans expérience du terrain depuis plus d'un an. Un avis partagé par une majorité de consultants et de supporters outre-Rhin, mais pas par les fans des. Quand on a été habitué à déguster du caviar en entrée (Pep Guardiola, Carlo Ancelotti), mais qu'on vient retirer l'assiette pour amener du saucisson Cochonou (Niko Kova?) à la place, le retour au train de vie fastueux d'antan est accueilli comme la parousie. Avec Arsène Wenger dans le rôle du Christ, oui.Naturellement, les joueurs aussi s'y retrouvent, eux qui ont si souvent chahuté Kova? pour son inexpérience du haut niveau et sa politique de rotation. Bien que chevrotante, la voix de daddy Wenger est plus respectée que celle de son prédécesseur. Après une année passée à faire le papy gâteux auprès de ses petits-enfants, le technicien de 70 ans se rend vite compte que ses nouveaux joueurs ressemblent étrangement à ses bambins. Passé les premières semaines à se faire marcher sur les pieds, Wenger décide de taper du poing sur la table en instaurant une discipline de fer. Thiago Alcântara Lire la suite de l'article sur SoFoot.com