information fournie par So Foot • 28/07/2023 à 16:00

Arsène Wenger a enfin sa statue !

Arsenal Wenger.

À l’occasion des 20 ans de la campagne des “Invicibles” en Premier League, Arsenal a dévoilé une statue d’Arsène Wenger, alors entraîneur des Gunners. La statue mesure 3,5 mètres de haut et pèse à peu près 500 kg et est située à l’extérieur de la tribune Nord de l’Emirates Stadium. Wenger détient le record de longévité dans l’histoire de la Premier League (1996 – 2018). Avec Arsenal, il a remporté 3 Premier League, dont celle des Invincibles en 2004 et 7 FA Cup.…

