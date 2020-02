Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Arsenal tremble mais s'impose face à Everton Reuters • 23/02/2020 à 19:48









Arsenal tremble mais s'impose face à Everton par Hugo Chalmin (iDalgo) Au terme d'une rencontre au scénario incroyable, Arsenal est finalement sorti vainqueur de ce duel avec Everton. À l'occasion de la 27e journée de Premier League, les Gunners sont venus à bout des Toffees dimanche à l' Emirates Stadium en s'imposant sur le score de 3-2. Pourtant, tout avait très mal commencé pour les hommes de Mikel Arteta. Dès la première minute de jeu, ces derniers se retrouvent menés après le but de Calvert-Lewin. C'est la jeunesse d'Arsenal qui remet le club londonien dans le droit chemin. Nketiah égalise à la 27e minute avant qu'Aubameyang donne l'avantage à son équipe six minutes plus tard. Le plus dur semble fait mais la défense des Gunners, une nouvelle fois en grande difficulté dans cette partie, permet à Everton de revenir à 2-2. Richarlison vient inscrire un but dans les arrêts de jeu de la première période. Cependant, une minute après le retour des vestiaires, Aubameyang marque un doublé. Arsenal souffre en fin de match mais l'essentiel est assuré. Les Londoniens se positionnent à la 9e place du classement et ne sont plus qu'à quatre longueurs de Manchester United, 5e.

