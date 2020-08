Arsenal tombe face à Paris, Lyon surmonte le Bayern

Après les qualifications du FC Barcelone face à l'Atlético de Madrid (0-1) et de Wolfsburg face à Glasgow (1-9), le PSG et l'OL ont rempli leur mission, respectivement contre Arsenal et le Bayern Munich. Dans la douleur à chaque fois (2-1), mais l'essentiel est là : après une demie 100% française mercredi prochain, il y aura au moins un club hexagonal en finale le 30 août à Bilbao.

Arsenal 1-2 PSG

Arsenal n'étant jamais parvenu à s'imposer contre un club français en C1, l'entraîneur des Gunners Joe Monterummo donnait les Parisiennes favorites avant le coup d'envoi. Très vite, les filles d'Olivier Echouafni dictent leur tempo et assument leur statut. Pendant que la défense se charge d'étouffer la serial buteuse néerlandaise Vivianne Miedema, Marie-Antoinette Katoto anime le front offensif. Et c'est justement la Française qui trouve le chemin des filet au bout d'un quart d'heure en reprenant de volée un corner botté par Nadia Nadim. Ce dixième but en Ligue des champions pour MKA est le signal de la révolte pour les Londoniennes, emmenées par une virevoltante Kim Little qui, après avoir frôlé de près le poteau gauche d'Endler, trouve le chemin des filets sur une frappe en pivot à la limite du hors-jeu et punit cash la baisse de rythme parisienne juste avant la pause. Heureusement, la rentrée de Signe Bruun à un quart d'heure du terme se révèle de nouveau déterminante. Bien trouvée par Katoto au second poteau, la Danoise s'impose face à Zinsberger et récompense les Parisiennes de leur solide prestation. Il reste donc encore une chance de se venger de la finale de Coupe de France perdue face à la bête noire rhodanienne.