information fournie par So Foot • 02/05/2023 à 23:33

Arsenal surclasse Chelsea

Boxant désormais dans une autre catégorie que Chelsea, Arsenal a remis les pendules à l'heure (3-1), six jours après sa déroute à Manchester City (4-1). Globalement, Martin Ødegaard et Granit Xhaka ont fait des misères aux Blues.

Arsenal 3-1 Chelsea

Buts : Ødegaard (18 e et 31 e ) et Gabriel Jesus (34 e ) pour les Gunners // Madueke (65 e ) pour les Blues

Les illusions de titre sans doute balayées par l’ogre citizen , Arsenal ne pouvait pas rêver meilleur adversaire que Chelsea pour oublier sa gueule de bois, renouer avec le succès un mois après, et ainsi demeurer en tête pour encore 24 heures. En trente minutes seulement, les gloutons des derniers mercatos ont pris la foudre, et continuent de s’enfoncer dans les tréfonds du ventre mou de Premier League. Si la fin de saison comptait plus que quatre matchs, ces Blues -là auraient même pu suinter le Championship.…

Par Alexandre Lazar pour SOFOOT.com