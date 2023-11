Arsenal sixcote le RC Lens

Battu à Bollaert début octobre, Arsenal a remis l'église au milieu du village à l'Emirates (6-0). Les Gunners seront en huitièmes de finale, contrairement à Lens, qui peut encore espérer la Ligue Europa.

Arsenal 6-0 Lens

Buts : Havertz (12 e ), Jesus (21 e ), Saka (23 e ), Martinelli (27 e ), Ødegaard (45 e +1), Jorginho (86 e S.P.)

Les Canonniers ont sorti l’artillerie lourde. Malheureusement, les Lensois n’avaient pas le cuir assez épais et se sont fait transpercer (6-0). Bukayo Saka et son crew s’en sont donné à cœur joie. Déjà buteur face au PSV et au Séville FC, l’international anglais a complété sa grille en ajoutant le Racing à son tableau de chasse. Kai Havertz, Gabriel Jesus, Gabriel Martinelli et Martin Ødegaard ont eux aussi soulevé l’Emirates dans une soirée parfaite pour les hommes de Mikel Arteta. Sept ans après, Arsenal fait son retour en huitièmes de finale de la Ligue des champions. Compte tenu de la victoire du PSV à Séville, Lens est hors course, mais reste troisième et donc virtuellement reversé en Ligue Europa avant la dernière journée.…

Par Quentin Ballue, à l'Emirates pour SOFOOT.com