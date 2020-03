Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Arsenal se relance à Porstmouth Reuters • 02/03/2020 à 23:14









Arsenal se relance à Porstmouth par Samuel Martin (iDalgo) Eliminé jeudi en 16e de finale de l'Europa Ligue par l'Olympiakos, Arsenal a retrouvé le sourire lors de son déplacement à Porstmouth désormais en 3e division (0-2) lors des 8e de finale de la FA Cup. Avec un 11 où David Luiz et Sojratis résonnaient comme des exceptions, les Gunners ont pris l'ascendant sur l'ancien pensionnaire de Premier League au fur et à mesure de la rencontre. C'est le défenseur expérimenté grec qui vient confirmer cette domination en reprenant un bon centre de Reiss Nelson juste avant la pause (45+4', 0-1). Un avantage aggravé au retour par l'intermédiaire d'Eddy Nketiah (51', 0-2) opportuniste sur un mauvais renvoi de la défense locale. Mattéo Guendouzi est le seul français à avoir disputé toute la rencontre. Après avoir être sorti à la mi-temps de la prolongation la semaine dernière, Alexandre Lacazette est lui resté sur le banc. A noter que Lucas Torreira est sorti sur civière au quart d'heure de jeu, fortement touché à la cheville.

