Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Arsenal se rassure, Watford menacé Reuters • 25/06/2020 à 21:17









Arsenal se rassure, Watford menacé par Matthieu Cointe (iDalgo) Arsenal s'est imposé ce jeudi sur la pelouse de Southampton dans son match comptant pour la 31ème journée de Premier League (0-2). Edward Nketiah a profité d'une grossière erreur de dégagement du gardien adverse pour ouvrir le score en première période, alors que Joseph Willock a fait le break en fin de rencontre. Jack Stephens a pris un carton rouge direct juste avant le deuxième but des Gunners pour une faute en position de dernier défenseur. Au classement, l'équipe de Mikel Arteta grimpe à la 9ème place du championnat et entretient un mince espoir de voir l'Europe, à 6 longueurs de Manchester United, 5ème. Southampton reste 14ème. Dans l'autre rencontre de ce début de soirée, Burnley est venu à bout de Watford grâce à une réalisation de Jay Rodriguez (1-0). Les Hornets ne conservent qu'un petit point d'avance sur Bournemouth, premier relégable, et lutteront jusqu'au bout pour le maintien.

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.