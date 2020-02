Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Arsenal se rassure contre Newcastle Reuters • 16/02/2020 à 20:06









Arsenal se rassure contre Newcastle par Matthieu Cointe (iDalgo) Arsenal retrouve la première partie de tableau. Les Gunners se sont imposés ce dimanche face à Newcastle à l'Emirates Stadium (4-0). Après une première période équilibrée, Pierre-Emerick Aubameyang a inscrit le premier but de la rencontre à la 54e minute, son 14e de la saison en championnat. Deux actions plus tard, Nicolas Pépé doublait la mise sur un service de Bukayo Saka, très performant aujourd'hui. Entré en fin de partie, Alexandre Lacazette s'est distingué avec une passe décisive pour Mesut Ozil et un but au bout du temps additionnel. Une réalisation libératrice pour lui qui n'avait plus marqué depuis neuf rencontres en Premier League. Arsenal gagne enfin après avoir enchaîné quatre matchs nuls en Premier League et grimpe à la 10e place. Les Magpies sont 13e, à trois longueurs de leur adversaire du jour.

