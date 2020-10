Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Arsenal se paie Liverpool Reuters • 01/10/2020 à 23:30









Arsenal se paie Liverpool par Florian Burgaud (iDalgo) Les derniers huitièmes de finale se jouaient ce soir dans la coupe de la ligue anglaise. Dans le choc de la soirée, c'est Arsenal qui est sorti vainqueur face au FC Liverpool. Sur la pelouse d'Anfield, les Gunners se sont qualifiés aux tirs au but 5 à 4 après un score nul et vierge à la fin du temps réglementaire. Origi et Wilson n'ont pas converti leurs frappes pour les locaux et c'est Joe Willock qui a donné la victoire à Arsenal. Dans les deux autres matchs de la soirée, Fulham s'est fait surprendre pas Brentford, pensionnaire de Championship. Le score a été net en faveur des "Bees", 3/0 avec des buts de Forss (37e) et Benrhama (62e, 77e). Enfin, Stoke City est allé s'imposer 1/0 sur la pelouse d'Aston Villa confirmant la bonne forme des clubs de Championship face aux clubs de Premier League. Les quarts de finale auront lieu le 22 décembre prochain.

