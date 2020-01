Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Arsenal se fait peur mais s'en sort à Bournemouth Reuters • 27/01/2020 à 23:52









Arsenal se fait peur mais s'en sort à Bournemouth par Hugo Chalmin (iDalgo) Les Gunners ont tremblé mais ils ont fini par l'emporter lundi lors de leur déplacement à Bournemouth. Le 10ème et le 18ème de Premier League se disputaient une place pour les huitièmes de finale de FA Cup. Et c'est Arsenal, avec un onze remanié, qui s'est imposé 1-2 au Vitality Stadium. Les hommes de Mikel Arteta ont fait le travail en première période. Dès la 5ème minute, le jeune Bukayo Saka ouvre le score. Ils doublent la mise une vingtaine de minutes de plus tard par l'intermédiaire de Edward Nketiah. 0-2 à la pause, le plus dur semble fait pour Arsenal. Cependant, les Cherries n'abdiquent pas et poussent en seconde période face à des Londoniens qui ne tirent qu'une seule fois au but dans cette deuxième partie de rencontre. Bournemouth est tardivement récompensé à la 94ème minute avec un but de Sam Surridge. Les Gunners souffrent pendant le temps additionnel mais assurent leur qualification pour les huitièmes. Ils affronteront Portsmouth, club de 3ème division anglaise.

