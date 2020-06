Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Arsenal sauvé par Ceballos Reuters • 28/06/2020 à 20:13









Arsenal sauvé par Ceballos par Léo De Garrigues (iDalgo) Grâce à un but dans les arrêts de jeu de Dani Ceballos, Arsenal bat Sheffield (1-2) et se qualifie pour les demi-finales de la FA Cup. Nicolas Pépé a ouvert le score dès la 25e minute en transformant un penalty obtenu par Alexandre Lacazette. Mais David McGoldrick est venu mettre des bâtons dans les roues des Gunners en égalisant à la 87e minute. Alors que la rencontre se dirigeait vers les prolongations, Dani Ceballos a marqué à la 91e minute et offert une qualification pour le dernier carré de la compétition à Arsenal.

