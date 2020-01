Arsenal saute l'obstacle Leeds

Largement dominés en première période, les Gunners ont finalement arraché leur qualification face au Leeds de Bielsa (1-0) grâce à un but heureux de Reiss Nelson. Les Peacocks peuvent ainsi se concentrer sur le seul objectif qui vaille : revenir en Premier League. Et vite.

Cadeau pour le football

À quoi quoi reconnaît-on les grandes révolutions ? Peut-être au bruit qui les entourent. Celui-ci est envoyé par 9000 personnes, qui ont décidé de parcourir 300 kilomètres, un lundi. Tout ça pour quoi ? Une équipe de foot qui n'avait pas fait de la FA Cup son objectif, mais dont l'entraîneur respecte trop les traditions pour manquer de tel respect à une telle compétition, qui a davantage la tête à sa quête d'un retour en Premier League et qui... Qui a simplement régalé son monde pendant 45 grosses minutes, bousculant Arsenal dans tous les sens avant de tomber (1-0), mais en confirmant une chose : ce Leeds est un objet à part. Définitivement.Sokratis a beau essayer, il n'y arrive pas. Trop nombreux, trop affamés, les joueurs de Leeds United l'empêchent de bosser et même de respirer. Alors, le Grec tourne la tête vers son coach : un Mikel Arteta attendu au tournant, lundi soir, à l'heure de croiser le fer avec Marcelo Bielsa. Bielsa, le père spirituel de Guardiola, lui-même devenu maître d'Arteta : oui, sur le papier, cet Arsenal-Leeds, troisième tour de la FA Cup, est avant tout une affaire de famille. Puis, une fois lancé, le repas prend une autre forme : celle d'une voie sans issue, dans laquelle les joueurs de Bielsa décident de foncer, quitte à tomber, mais avec leurs idées. Résultat ? Sur la pelouse de l'Emirates, lesbrillent, enchaînent les petites combinaisons, poussent la paire David Luiz-Holding à relancer n'importe où et surtout n'importe comment et monopolisent le ballon Lire la suite de l'article sur SoFoot.com