So Foot • 29/08/2020 à 19:45

Arsenal s'offre le Community Shield aux tirs aux buts

Dans une partie au cours de laquelle ils ont longtemps mené, les Gunners ont remporté le seizième Community Shield de leur histoire face à Liverpool. Un titre remporté aux tirs aux buts, avec Pierre-Emerick Aubameyang dans le costume du héros.

Arsenal 1-1 (5-4 t.a.b) Liverpool

En direct : Arsenal - Liverpool (0 - 0)

Aubam, pas masqué

L'histoire veut que le Community Shield se règle aux tirs aux buts. Et visiblement, l'histoire veut que Liverpool perde cette séance. Déjà battu l'année dernière par Manchester City sur la même épreuve, lesont de nouveau craqué cette saison. La faute au jeune Rhian Brewster, seul joueur de Klopp à avoir manqué sa tentative. Avant cela, Pierre-Emerick Aubameyang avait ouvert le score pour les, avant que Takumi Minamino n'égalise en seconde période. Bien en place tactiquement tout au long du match, les hommes d'Arteta ajoutent un seizième Community Shield au palmarès du club londonien.Asphyxiés d'entrée, lespassent les dix premières minutes de la partie la tête sous l'eau. Virgil van Dijk trouve d'ailleurs rapidement la faille sur un coup-franc de Robertson, avant que le géant ne soit signalé hors-jeu (7). Malgré une nouvelle tunique ressemblant davantage à un sorbet vanille-framboise de chez Picard qu'à un maillot de foot, les joueurs de Mikel Arteta ne veulent pas se faire manger. Et sur une belle sortie de balle depuis leur propre surface qui casse deux lignes, Bukayo Saka côté droit renverse le jeu vers Pierre-Emerick Aubameyang qui trouve le petit filet opposé d'Alisson. Un pion qui permet aux Canonniers de faire redescendre encore un peu plus un bloc sur lequel Lire la suite de l'article sur SoFoot.com