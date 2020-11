Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Arsenal s'impose contre Manchester United Reuters • 01/11/2020 à 19:41









Arsenal s'impose contre Manchester United par Samuel Messberg (iDalgo) Arsenal se déplaçait sur la pelouse de Manchester United à Old Trafford pour le compte de la septième journée de Premier League. Ce sont les Londoniens qui se sont imposés sur le score de 1-0 grâce à un penalty obtenu par Partey et transformé par Aubameyang à la 69ème minute. Paul Pogba, coupable de la faute, n'a pas été excellent ce soir. Au classement Arsenal prend la 8ème place du championnat et laisse Manchester United à la quinzième position. A noter que c'est la première fois depuis 2006 qu'Arsenal gagne à Old Trafford. Les Mancuniens iront à Basaksehir mercredi en Ligue des Champions alors qu'Arsenal recevra Molde en Europa League jeudi soir.

