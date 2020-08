Arsenal retourne Chelsea et remporte la Cup

Rapidement mené au score par Chelsea, Arsenal a renversé la vapeur en finale de la Cup avec un doublé d'Aubameyang, victoire 2-1. Les Gunners colorent une saison morose en remportant la coupe d'Angleterre pour la 14e fois de leur histoire.

Arsenal 2-1 Chelsea

Arsenal a sauvé sa saison, comme l'espérait Alexandre Lacazette avant de disputer cette 139finale de la Cup. Seulement huitièmes en Premier League en 2019-20, éliminés de la Ligue Europa dès les 16de finale par l'Olympiakos, lesont gagné le derby londonien face à Chelsea 2-1 pour mettre la main sur leur trophée préféré. Car pour la 14e fois de son histoire, Arsenal remporte la coupe d'Angleterre. Grâce à son buteur en pleine bourre, Pierre-Emerick Aubameyang. Grâce, aussi, aux blessures qui ont contrarié son adversaire.Pour jouer cette finale devant les tribunes vides de Wembley, l'entraîneur des, Frank Lampard, aligne la même équipe qui a démarré la demi-finale victorieuse contre Manchester United, à une exception près : Christian Pulisic remplace Willian. Et c'est justement l'Américain qui fait office de détonateur. À la passe pour Mason Mount, il profite ensuite d'une fine déviation d'Olivier Giroud pour conclure à bout portant (0-1, 5). La réponse dessignée Nicolas Pépé est splendide, mais le but de l'ancien Lillois - une frappe enveloppée limpide - est refusé pour un hors jeu de Maitland-Niles au début de l'action. Arsenal revient vite à la charge. Pierre-Emerick Aubameyang prend le meilleur sur César Azpilicueta et file vers le but, l'Espagnol l'accroche et la sanctionne tombe : penalty. Aubam' égalise en ouvrant son pied droit (1-1, 26). Cinq minutes plus tard, Azpilicueta, Lire la suite de l'article sur SoFoot.com