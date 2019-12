Arsenal, qui attend son nouvel entraîneur, est dans l'urgence

Nouvel entraîneur à choisir, défense désastreuse à totalement reconstruire, jeu innovant à bâtir... Après le limogeage d'Unai Emery, Arsenal attend toujours son rebond pour retrouver un minimum de résultat. Et s'ils ont repris goût à la victoire avec un récent succès à West Ham, les Gunners doivent désormais se coltiner une fin d'année dangereuse.

Jusqu'à l'heure de jeu, la routine cauchemardesque conservait toute sa place. Sur le terrain de West Ham à l'occasion de la 17journée, Arsenal avait encore encaissé un but, était encore mené, semblait encore en incapacité de produire quelque chose de cohérent et proposait encore un spectacle de médiocre qualité. Et puis, lesont tout renversé... en neuf minutes chrono. Le temps d'inscrire trois pions (Gabriel Martinelli, Nicolas Pépé et Pierre-Emerick Aubameyang), pour donner - enfin - un peu de plaisir aux supporters.Pour, surtout, leur offrir une première victoire en Premier League depuis huit matchs et revenir dans la Lire la suite de l'article sur SoFoot.com