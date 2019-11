Arsenal perd à Leicester, Unai Emery en plein doute

Défait à Leicester pour son quatrième revers de la saison (en comptant l'élimination en Leaque Cup) et restant sur cinq matchs sans victoire toutes compétitions confondues, Arsenal compte déjà huit points de retard sur la zone C1. Conséquence : Unai Emery, qui ne parvient pas à faire progresser l'équipe depuis son arrivée, est largement pointé du doigt.

La bataille du ciel pour Wenger

Reconstruction, ou régression ?

Ces dernières années, Arsenal fait davantage parler de lui pour les événements vus aux alentours de la pelouse que pour les exploits observés sur le terrain. Les histoires de banderoles font en effet plus de bruit que les claquements de filets, et même les plus grosses victimes de cécité peuvent comprendre les mots adressés. La fin de l'ère Arsène Wenger avait ainsi été marquée par d'innombrables "", lisibles dans les tribunes ou dans le ciel.Un an et demi plus tard, c'est son successeur qui doit encaisser les messages désagréables de la part des supporters. "", était par exemple affiché ce samedi au King Power Stadium, où lesse sont inclinés 2-0 pour leur quatrième revers de la saison (en comptant l'élimination en Leaque Cup aux tirs au but, contre Liverpool) et ont enchaîné un cinquième match sans succès toutes compétitions confondues. Sévère ? Injuste ? Dur à encaisser ? Peut-être. Mais compréhensible.Compréhensible, car l'Espagnol a été embauché par Arsenal pour démarrer un nouveau cycle. Or, le club signe actuellement son plus mauvais départ depuis l'exercice 1982-1983, et quasiment aucun axe de progression ne peut être mis en avant depuis plus d'une saison malgré quelques promesses entrevues en 2018-2019. Lea traduit l'impression en chiffres, après la défaite face à descependant en pleine bourre (troisièmes de Premier League, cinq succès de rang et huit sur leur neuf dernières rencontres) : les cinquante premières parties d'Unai Emery dans le championnat anglais ont accouché de 87 points, soit... un de moins que les cinquante derniers de Wenger, considérés comme l'une des plus mauvaises périodes du Français.