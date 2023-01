Arsenal, patron pas incognito

En couchant Manchester United (3-2) dans les dernières secondes de la rencontre à l'Emirates Stadium, Arsenal a renforcé son statut de leader et favori de Premier League cette saison. Une réussite collective qui rappelle les grandes heures des Gunners.

Un collectif saupoudré de pépites

Jamais, depuis son inauguration en juillet 2006, l'Emirates Stadium n'avait autant ressemblé à un brasier. Une fois de plus cette saison, lorsque Eddie Nketiah a propulsé le ballon au fond des filets et offert la victoire à la 90minute aux, dans choc de très haut niveau contre Manchester United, l'antre d'Arsenal s'est soulevée comme un seul homme et hurlé à la gloire de son équipe, allergique à la défaite. En lavant l'affront de son unique revers cette saison sur la pelouse d'Old Trafford, au match aller, Arsenal a également renforcé son statut d'invincible – ou presque – et remis ses poursuivants à distance dans la course au titre de Premier League. Après une vingtaine de matchs de championnat cette saison, la question n'est plus de savoir quand Arsenal flanchera, mais comment le titre pourrait échapper auxLe scénario de la rencontre face à MU résume parfaitement ce qu'est Arsenal cette saison : une équipe qui domine ses adversaires grâce à un collectif parfaitement organisé par Mikel Arteta, est efficace aussi bien offensivement que défensivement (deuxième attaque et deuxième défense du championnat) et peut compter sur des exploits individuels dans les moments chauds, à l'image d'une parade d'Aaron Ramsdale devant Marcus Rashford ou encore du somptueux but de Bukayo Saka ce dimanche. Le tout en produisant un jeu particulièrement séduisant, lesalternant entre phases de transition express et phases de possession pour trouver le bon décalage., a avoué Arteta après la rencontre.. Une sérénité déconcertante et troublante tant Arsenal nous avait habitué au contraire depuis des lustres.