Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Arsenal manque l'occasion de revenir à six points de Leicester Reuters • 07/07/2020 à 23:45









Arsenal manque l'occasion de revenir à six points de Leicester par Florian Burgaud (iDalgo) Ce mardi soir, l'Emirates Stadium était le théâtre du choc de la 34e journée de Premier League. Alors que Chelsea avait battu un peu plus tôt Crystal Palace (2-3) pour se hisser à la la troisième place deux points devant Leicester, les Foxes voulaient reprendre leur bien sur la pelouse d'Arsenal. Mais ce sont les Gunners qui ont réalisé une meilleure première période, marquant par Pierre-Emerick Aubameyang à la 21e minute. Les occasions de doubler la mise, notamment avec Bukayo Sako et Alexandre Lacazette furent nombreuses mais le score ne bougeait pas. Après la pause, et sous une pluie battante, Leicester revenait avec de meilleures intentions et gênait la défense d'Arsenal qui, sans un grand Emiliano Martinez, aurait pris l'eau. Après l'expulsion d'Edward Nketiah (75e) pour un pied en avant trop dangereux, la rencontre se transformait en attaque-défense. Les Foxes finissaient par trouver la faille grâce à l'infatigable Jamie Vardy, meilleur buteur du Championnat avec 22 réalisations. En laissant échapper la victoire, Arsenal se retrouve à 10 points de Chelsea, nouveau troisième une unité devant Leicester.

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.