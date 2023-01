Arsenal-Manchester United : Géants réveillés, duel revigoré

Convalescents il n'y a pas si longtemps, Arsenal et Manchester United ont vécu un gros déclassement, qui les a notamment privés de Ligue des champions cette saison. Ça, c'était avant de se refaire la cerise de manière spectaculaire : au moment de croiser le fer ce dimanche, les deux équipes les plus en forme du pays sont prêtes à récolter leurs fruits.

Emirates, ton univers impitoyable

Décembre 2017. Arsenal, quatrième, accueille Manchester United, deuxième. Guidé par Jesse Lingard et Paul Pogba, MU fait la loi à l'Emirates (1-3), pour confirmer sa place de dauphin et repousser l'AFC à sept points. Depuis,etne s'étaient plus affrontés en étant tous les deux classés dans le top 4. Jusqu'à ce dimanche. Les courbes ont fluctué, se sont momentanément croisées, avant de véritablement se rapprocher. Cette fois, le chasseur est mancunien, et le chassé londonien. Mais, plus important, chacun est armé pour légitimement espérer ramener de quoi se sustenter. Dès cette année.Leader intraitable avec cinq points d'avance sur Manchester City (et un match en moins), Arsenal est sorti renforcé d'une séquence à haut risque, marquée par un déplacement à Brighton, la réception de Newcastle et un bouillant derby contre Tottenham. Malgré l'absence redoutée de Gabriel Jesus , les hommes de Mikel Arteta ont fait forte impression en prenant sept points sur neuf, dans le sillage d'un Martin Ødegaard taille patron (quatre buts et trois passes dé sur les cinq dernières journées). Dimanche, ils pourront encore une fois s'appuyer sur leur forteresse de l'Emirates, où ils restent sur dix victoires et un nul en Premier League. Il faut remonter au 9 avril 2022 pour trouver trace du dernier revers desen championnat dans leur antre.

— Arsenal (@Arsenal) January 15, 2023, louait Alan Shearer .L'entraîneur dess'est incliné avec fair-play :