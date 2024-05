Arsenal-Manchester City : sprint royal

Un seul petit point sépare Arsenal et Manchester City en tête du classement de Premier League, mais les hommes de Pep Guardiola comptent un match de retard. Les deux équipes sont sur le pont ce samedi pour la 36e journée pour un nouveau coup de boutoir, alors que le moindre faux pas peut être fatal. Mais qui est vraiment le favori ?

→ Un calendrier équilibré

Ce samedi, c’est Arsenal qui ouvre le bal avec la réception de Bournemouth et l’ambition de prendre quatre points d’avance sur Manchester City. Un avantage suffisant à deux journées de la fin ? Non, car les hommes de Pep Guardiola compteront encore quatre matchs à jouer. Le premier sera face à Wolverhampton, qui n’a gagné qu’un de ses sept derniers matchs, avant de terminer par deux rencontres à l’extérieur, puis la dernière à domicile : Fulham, Tottenham et West Ham. Un programme chargé, mais pas insurmontable, alors que les Gunners se déplaceront sur la pelouse de Manchester United avant de terminer contre Everton. Chaque équipe aura un adversaire coriace avec les Spurs pour les tenants du titre et les Red Devils pour les Londoniens. C’est justement l’équipe d’Erik ten Hag qui va faire face au plus grand dilemme puisqu’elle devra choisir à quel rival offrir (ou pas) le titre. Vingt ans après le pizzagate , les supporters d’Arsenal aimeraient sûrement un cadeau de la part de leur meilleur ennemi.

→ City, spécialiste du sprint

Les quatre rencontres de Premier League auxquelles s’ajoute la finale de FA Cup ne suffiront sans doute pas à fatiguer Kevin De Bruyne et ses coéquipiers. Ceux qui restent sur un triplé se sont en plus fait éliminer de Ligue des champions et n’ont plus qu’à se concentrer sur la scène nationale. Avec sa coupe aérodynamique, Pep Guardiola maîtrise le sprint final à la perfection. Depuis qu’il est en poste à Manchester City, il porte son bilan à 47 victoires, 7 nuls et 5 défaites sur l’ensemble des huit derniers matchs de chaque saison de championnat. Alors que durant l’exercice 2018-2019, Manchester City avait signé un perfect de la 25 e à la 38 e journée, les trois derniers titres ont également été acquis dans la dernière ligne droite (17 victoires en 24 rencontres). Cette saison, si on pose les starting-blocks au départ de la 31 e journée, les Citizens ont pris douze points sur autant possible. Usain who ?…

Par Enzo Leanni pour SOFOOT.com