Arsenal-Liverpool au 3e tour de la FA Cup

Les dés sont jetés.

Le tirage au sort du troisième tour de la FA Cup, qui se déroulera les 6 et 7 janvier 2024, a été effectué ce dimanche. Parmi les 32 affiches qui se joueront en Angleterre, un alléchant Arsenal-Liverpool est sorti du chapeau. Gunners et Reds s’affronteront ainsi trois fois en un mois et demi : le 23 décembre pour le match aller de Premier League, le 6 ou 7 donc pour la rencontre de FA Cup et le 3 ou 4 février pour le match retour de championnat.…

FG pour SOFOOT.com