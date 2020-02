Arsenal, le bateau tangue

Finalistes de la précédente édition, les Gunners se sont faits éjecter de la Ligue Europa après leur défaite à domicile ce jeudi contre l'Olympiakos (1-2). La faute à un match non maîtrisé, et un but encaissé dans les dernières secondes de la prolongation. Une déconvenue qui les éloigne encore davantage de la Ligue des champions.

Tout avait pourtant bien commencé...

Alors, c'est quoi la patte Arteta ?

Vainqueur à l'aller au Pirée sur la plus petite des marges, lessavaient qu'une élimination précoce leur pendait malgré tout au nez. Alors ce jeudi, lors de la manche retour à l'Emirates Stadium, quand Pape Abou Cissé a ouvert le score au retour de la pause, la menace s'est confirmée. Pierre-Emerick Aubameyang a beau avoir égalisé pendant la prolongation, grâce à un retourné acrobatique somptueux, le but rageur de Youssef El-Arabi est venu punir une équipe d'Arsenal pourtant invaincue depuis dix matchs. Quelques minutes après ce coup de massue, Aubameyang aura bien eu la balle de qualification au bout du pied, mais son incroyable raté n'aura pas permis à Mikel Arteta de jubiler. Rien d'anormal au regard de la piètre prestation de ses joueurs, qui devront encore patienter avant de retrouver la douce musique de la Ligue des champions.Pourtant, depuis l'arrivée du technicien basque le 20 décembre dernier, les motifs de satisfaction étaient légion. D'ailleurs, depuis la défaite à domicile contre Chelsea en Premier League (1-2), neuf jours après son intronisation, Arteta n'avait pas perdu un seul match sur le banc des. L'ancien adjoint de Pep Guardiola avait semble-t-il rapidement identifié les qualités et les faiblesses d'un effectif qu'Unai Emeri n'a jamais été en mesure de réellement cerner. Pour ce faire, il a d'abord décidé de s'attaquer au secteur défensif de son équipe. Et le résultat s'est vite fait sentir car l'arrière-garde londonienne concède beaucoup moins d'occasions de buts depuis que l'ancien entraîneur du PSG a été limogé, au point d'être devenue une des plus imperméables du royaume avec seulement neuf buts encaissés en neuf rencontres de championnat.À défaut d'être ultra flamboyants, les