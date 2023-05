Arsenal, la fête n'est pas finie

Lourdement défait à Manchester City la semaine passée, Arsenal a peut-être laissé filer pour de bon sa chance de décrocher le titre. Pour autant, cette saison sera quoi qu’il arrive une réussite et prouve que les Gunners sont à nouveau sur les bons rails.

En début d’exercice, les supporters d’Arsenal auraient sans doute signé sans réfléchir si on leur avait promis que leur club serait toujours en course pour le titre à cinq journées de la fin. C’est pourtant un tout autre sentiment qui doit les animer ces derniers jours. Passés totalement au travers du match le plus important de leur année face à Manchester City mercredi dernier (4-1), après avoir laissé à plusieurs reprises des points en route récemment, les Gunners ont compris que les Citizens étaient décidés à faire leur loi en cette fin de saison pour conserver leur titre. La bande de Guardiola, qui compte toujours une partie de moins au compteur, a même repris les commandes de la Premier League ce week-end en s’imposant à Fulham (1-2), et il semble maintenant improbable de voir un cinquième sacre en six ans lui glisser entre les doigts. Pour les Canonniers, qui n’ont néanmoins pas dit leur dernier mot, il ne s’agit pas de qualifier cette saison comme un échec, bien au contraire, mais plutôt comme un douloureux apprentissage qui leur servira inévitablement pour le futur.

Retour en C1 et plan en cinq étapes

Avant de recevoir un Chelsea malade ce mardi, Mikel Arteta, sans solution à l’Etihad Stadium mercredi dernier, a voulu relever la tête en conférence de presse : « Maintenant, la course au titre n’est plus entre nos mains. Mais ce qui reste entre nos mains, c’est d’essayer de jouer et de gagner les matchs qu’il nous reste, et le reste dépendra de City. Je suis incroyablement fier et reconnaissant envers tous ceux qui ont contribué à ramener la qualification en Ligue des champions à ce club à cinq ou six matchs de la fin de la saison, ce qui est quelque chose qui n’est pas arrivé depuis une décennie ici. » Car l’important est peut-être là : les Gunners vont bien retrouver la C1 en septembre prochain pour la première fois depuis l’exercice 2015-2016, et il sera intéressant de scruter ce groupe si jeune mais bourré de talent, qui vient de prendre cette saison un shot d’expérience indéniable, se confronter aux plus grosses écuries européennes sans avoir rien à perdre.…

Par Alexandre Lejeune pour SOFOOT.com