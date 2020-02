Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Arsenal l'emporte avec un but de Lacazette, Porto s'incline au Bayer Leverkusen Reuters • 20/02/2020 à 23:25









Arsenal l'emporte avec un but de Lacazette, Porto s'incline au Bayer Leverkusen par Hugo Chalmin (iDalgo) Tout n'a pas été simple pour Arsenal mais le club londonien a fait le plus dur ! À l'occasion des seizièmes de finale aller de la Ligue Europa, les Gunners sont allés chercher jeudi un succès important 0-1 sur les terres de l'Olympiakos. Au terme d'une première de qualité, les deux formations rentrent aux vestiaires sur le score de 0-0. C'est en seconde période que les hommes de Mikel Arteta parviennent à prendre l'avantage dans ce match. Alexandre Lacazette, pourtant en difficulté dans cette partie, offre la victoire aux siens avec un but à la 81e minute. En ce qui concerne le FC Porto, c'est un tout autre son de cloche. Les Portugais se sont inclinés 2-1 à la BayArena contre le Bayer Leverkusen. Les joueurs de Peter Bosz dominent la rencontre et mènent 2-0 grâce à deux buts d'Alario (29e) et Havertz (57e). Diaz vient offrir un but à l'extérieur pour les Dragons à la 73e minute. Une réalisation qui entretient complètement l'espoir du côté de Porto. Quant à l'AS Roma, elle a tenu bon face à une belle équipe de La Gantoise pour décrocher un succès 1 à 0 à la maison. Perez Sayol a été l'unique marqueur du match à la 13e minute. Parmi les autres rendez-vous de la soirée, l'AZ Alkmaar fait match nul 1-1 à domicile contre le Linz ASK, Wolfsburg l'emporte 2-1 face à Malmö FF, Glasgow se défait de Braga (3-2), le FC Bâle s'amuse chez l'APOEL Nicosie (0-3) et Wolverhampton explose l'Espanyol Barcelone (4-0).

