So Foot • 03/12/2019 à 06:00

Arsenal Fan TV : réactions en chaîne

La semaine dernière, les mauvais résultats ont finalement eu raison d'Unai Emery, dont le départ était réclamé par de nombreux fans. Plusieurs d'entre eux ont d'ailleurs pu faire entendre leur voix sur AFTV, une chaîne YouTube de supporters à l'influence grandissante.

Lyle & Co

(face à Francfort)". Quelques heures après l'annonce du renvoi d'Unai Emery de son poste d'entraîneur des, Robbie Lyle était déjà devant l'Emirates Stadium pour commenter la décision du club et lancer les débats concernant la succession de l'Espagnol. Créateur de la chaîne AFTV, l'imposant bonhomme - qui a quitté son travail pour se consacrer à ses 1,11 millions d'abonnés - est devenu incontournable dans l'actualité du club londonien et sa communauté de fans. Depuis son lancement en 2012, l'objectif d'Arsenal Fan TV - renommée AFTV après que la direction a demandé à ce que le nom du club ne soit pas utilisé - est de "" aux abords du stade, Lyle soulignant dansen 2017 que dans les médias traditionnels, la parole est donnée seulement "".Depuis lors, la chaîne a connu une croissance exponentielle, servie par des coups de gueule mémorables - comme celui du fan Chris Hudson en 2013 suite à une défaite face à Aston Villa - et l'émergence de personnages devenus incontournables tels que Troopz, Claude ou Mr DT, aujourd'hui chroniqueurs réguliers sur la chaîne YouTube, dont le contenu s'est largement diversifié. Si Lyle continue d'interroger les fans se bousculant au pied de la statue de Dennis Bergkamp de l'Emirates pour s'exprimer au micro d'AFTV, la chaîne propose aussi de véritables émissions, dans lesquelles Lyle débat avec ses chroniqueurs des sujets chauds de l'actualité du club ou des encore interviews, avec notamment d'anciennes gloires du club comme Thierry Henry ou Ian Wright. Les produits dérivés n'ont bien sûr pas été oubliés, permettant aux fans d'Arsenal de se protéger du froid avec à un pull à l'effigie de Robbie Lyle déguisé en Père Noël.