Arsenal fait tomber Manchester City grâce à Martinelli

Manchester City's Erling Haaland (top) and Arsenal's Gabriel battle for the ball during the Premier League match at the Emirates Stadium, London. Picture date: Sunday October 8, 2023. - Photo by Icon sport

Au bout d'un match hyper fermé et longtemps ennuyeux, Gabriel Martinelli a fait basculer l'Emirates Stadium dans la folie en offrant la victoire à Arsenal face à Manchester City (1-0). De quoi permettre aux Gunners de dépasser les Cityzens au classement.

Arsenal 1-0 Manchester City

But : Martinelli (86 e ) pour les Gunners

On s’attendait à des étincelles et à un feu d’artifice, on a dû se contenter de miettes et de quelques bouts de bois. Dans un Emirates Stadium qui n’a jamais cessé d’y croire ce dimanche après-midi, Arsenal a enfin réussi à vaincre Manchester City en Premier League, un fait qui n’était plus arrivé depuis un soir de décembre 2015. C’est dire l’exploit réalisé par les hommes d’Arteta, qui se contenteront volontiers d’avoir délaissé le beau jeu au profit des trois points, qui leur permettent au passage de devancer leurs invités du jour, et de rejoindre au classement leurs ennemis préférés, les Spurs , tout en haut.…

Par Alexandre Lejeune pour SOFOOT.com