Arsenal face au spectre du sabotage

Fulham's Willian (left) and Arsenal's Declan Rice battle for the ball during the Premier League match at Craven Cottage, London. Picture date: Sunday December 31, 2023.

Avec un petit point pris en trois matchs, Arsenal voit revenir les démons qui lui avaient coûté son avance de huit points - et le titre - la saison passée. S'ils restent bien placés au classement, les Gunners interrogent sur leur capacité à tenir la distance.

La fête des voisins n’existe pas en Premier League. Arsenal ne le sait que trop bien. Les Gunners viennent de disputer deux derbies londoniens, pour deux défaites, contre West Ham jeudi (0-2) et Fulham dimanche (2-1). Conséquence brutale : leader à Noël, Arsenal a passé le Nouvel An… au quatrième rang. Il n’y a pas le feu au lac compte tenu des écarts et du nombre de journées encore à jouer. En revanche, les Canonniers vont vite devoir se réveiller pour éviter de replonger dans les regrets de la saison passée.

« Où sont le courage et la conviction ? »

Le mois de décembre n’a fait aucun cadeau aux Gunners , qui n’ont gagné qu’un seul de leurs cinq derniers matchs de championnat, contre Brighton (2-0). À part ça, les troupes de Mikel Arteta sont tombées dans l’enfer de Villa Park (1-0), ont arraché un nul à Anfield (1-1) et ont terminé l’année en mordant deux fois la poussière en l’espace de 72 heures. Tout était pourtant réuni pour qu’ils repartent de Craven Cottage avec des points dimanche au vu de leur excellente entame, concrétisée par Bukayo Saka (5 e ). Arsenal restait même sur 48 matchs d’invincibilité en Premier League après avoir ouvert le score. La détermination et l’agressivité ont cependant disparu de manière incompréhensible, laissant l’équipe de Martin Ødegaard livrer une prestation terne, pour ne pas dire médiocre. « C’était notre pire match de la saison , estimait Arteta au micro de Sky Sports. Nous n’étions pas assez bons. Dans ce championnat, il faut jouer 100 minutes, pas seulement quelques actions. » Bernd Leno n’a d’ailleurs eu que deux arrêts à effectuer pendant la partie. « Où sont le courage et la conviction de jouer et d’essayer des choses ? Dès qu’une équipe nous stoppe, on voit la confiance nous quitter » , déplore la légende locale Ian Wright sur X. De quoi se mettre à cogiter.…

