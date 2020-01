Arsenal et City piétinent, Norwich se ressaisit

Longtemps mené au score par Crystal Palace, Manchester City a inversé la tendance avant de perdre deux points dans les ultimes secondes (2-2). Même constat ou presque pour Arsenal, qui a concédé un nul décevant contre Sheffield (1-1). En bas du classement, Norwich s'est refait la cerise en venant à bout de Bournemouth (1-0), West Ham et Everton se sont quittés bons amis (1-1) et Wolverhampton a retourné Southampton (2-3).

Arsenal 1-1 Sheffield United

GunnersBladesBattus à Bramall Lane lors du match aller à Sheffield, lesde Mikel Arteta avaient à cœur de l'emporter afin de revenir à un petit point de leur adversaire du jour et se relancer dans la course à l'Europe. Pas très convaincants dans le jeu lors du premier acte, ils s'en remettent finalement à leurs jeunes pousses pour flamber. Notamment quand Bukayo Saka déboule côté gauche après un jeu en triangle, et trouve Gabriel Martinelli qui donne l'avantage aux siens (1-0, 45). La seconde période n'est pas beaucoup plus spectaculaire, mais le 500match arbitré par Mike Dean devient intéressant quand Sheffield met ses dernières forces dans la bataille. Les joueurs de Chris Wilder vont être récompensés à moins de dix minutes du terme, moment choisi par John Fleck pour tromper Bernd Leno d'une demi-volée victorieuse (1-1, 83). Arteta fait la moue, et il a de quoi.