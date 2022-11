Arsenal, espoir total

Leader surprise de Premier League avec cinq points d'avance sur Manchester City après sa nouvelle victoire à Wolverhampton, Arsenal peut croire à l'impensable cette saison : le titre de champion d'Angleterre, tout simplement.

Accélération de Gabriel Jesus, appel parfait dans la profondeur, transmission millimétrée, contrôle de l'extérieur, centre,... Oui, Arsenal pratique un joli football. Ce mouvement collectif, amenant à l'ouverture du score de Martin Ødegaard à la 54minute lors de la victoire à Wolverhampton à l'occasion de la seizième journée de Premier League, en est une illustration supplémentaire. Mais aussi belle soit-elle, l'action de but caractérisée par des redoublements de passes et un jeu en peu de touches de balle n'est pas si rare. Et ce n'est pas ce qui tranche avec les saisons précédentes, loin de là. Ce qui est inédit ou pas vu depuis (très) longtemps, c'est plutôt que lesn'arrêtent plus de gagner. Jusqu'à quand, au juste ?

Teamwork around the box ?Slotted home by our skipper ? pic.twitter.com/DGD369qd15

La franchise d'Arteta, l'optimisme de Van Nistelrooy

— Arsenal (@Arsenal) November 13, 2022Auteurs d'une performance sereine chez les, bien que derniers au classement, les Londoniens viennent de signer un septième succès sur leurs huit dernières rencontres de championnat et le douzième en quatorze matchs pour une seule minuscule défaite (concédée à l'extérieur, contre Manchester United). Résultat : la bande de Mikel Arteta compte désormais cinq points d'avance sur Manchester City, le champion en titre, et ses supporters vont pouvoir passer une Coupe du monde le sourire aux lèvres. Surtout, leur impatience de (re)voir leur club se battre pour les sommets va monter crescendo. Car cette saison, il y a peut-être quelque chose à faire et un titre à aller chercher.Des cadors comme Chelsea ou Liverpool qui déçoivent, un Mondial en hiver et un exercice 2021-2022 forcément un peu bizarre avec une longue trêve de mi-novembre à fin décembre : il n'en fallait en effet pas plus pour voir des planètes que l'on espère bien alignées, à Arsenal. Surtout que les, impressionnants depuis cet été, montrent des progrès évidents et un équilibre complet quand ils débarquent sur les pelouses… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com