Arsenal entame sa MU

C'est fini : Arsenal n'est plus maudit chez les gros. Victorieux à Old Trafford grâce à un pénalty transformé par Pierre-Emerick Aubameyang, les Gunners renvoient Manchester United à sa triste réalité : d'une tristesse sans nom, notamment dans la création offensive.

La Super-Soupe d'Ole Gunnar

Quoi de mieux qu'un lendemain de Halloween pour, enfin, se débarrasser des fantômes du passé ?Systématiquement rappelés à leur bilan cataclysmique chez le ténors de Premier League depuis de trop longues années, les joueurs d'Arsenal ont profité du déplacement chez taulier qui n'en est plus un pour remettre les compteurs à zéro. Ce dimanche, dans le rôle des bonbons : les Gunners. Dans celui de la mort : Manchester United. Et dans le malheureux costume de zombie : Paul Pogba. Pas à son avantage depuis le début de la rencontre, l'international français a définitivement sombré peu avant la 70ème minute. Le moment choisi par Willian pour lancer Bellerin dans le dos de la défense mancunienne. Le moment où Pogba a collé sa paire de Predator sur la cheville du latéral d'Arsenal dans la surface de réparation. Une offrande que Pierre-Emerick Aubameyang ne refuse pas. Un plat du pied-sécurité plus tard, l'homme aux initiales de compte épargne vient récompenser les efforts de son équipe et notamment d'un homme, Mikel Arteta. Excellent dans l'animation de son 3-4-3, l'Espagnol a donné une leçon de rythme et de coaching à un Ole Gunnar Solskjaer aussi pâle que le jeu de son équipe. Au terme d'un match dont on était en droit d'attendre beaucoup mieux, les visiteurs mettent fin à 5 ans d'impuissance chez les gros d'Outre-Manche. Et donnent, petit à petit, naissance à un collectif qui commence à avoir une bonne gueule, à l'image des recrues Thomas Partey et Gabriel, impeccables ce dimanche.Lesen avaient-ils marre qu'on leur rabâche qu'ils n'ont plus ramené mieux qu'un point lors d'une visite chez un membre du "" depuis 2015 ? C'est fort possible. Est-ce l'unique raison qui explique cette impression que les Londoniens survolent la rencontre d'entrée de jeu ? Certainement pas. Terriblement mal à l'aise dans leur 4-4-2 losange qui leur va comme unà un danseur étoile, les hommes d'Ole Gunnar Solskjaer étouffent vite face au pressing proposé par ceux de Mikel Arteta. Les premières minutes du match dessont un ballet de ballons perdus, notamment dans l'axe, tandis Lire la suite de l'article sur SoFoot.com