Arsenal désosse City et file en finale

Après s'être offert le scalp de Liverpool mercredi, Arsenal est venu à bout de Manchester City grâce à un doublé d'Aubameyang et à une témérité défensive retrouvée. Avec ce succès de prestige, voilà donc les Gunners en finale de FA Cup, trois ans après leur dernier sacre.

Arsenal 2-0 Manchester City

Arsenal, contrôle d'identité

Le Yin et le Yang

Quelle semaine pour les. D'abord vainqueurs des champions d'Angleterre cette semaine après avoir été ultra dominés, ils ont réussi un coup double ce samedi soir en surprenant Manchester City au terme d'une demi-finale rondement menée. Pour cela, il aura fallu l'efficacité d'Aubameyang, qui jouait son tout premier match de FA Cup de la saison. Et quel match pour le Gabonais, mis au repos ce mercredi pour mieux assassiner desen manque cruel d'appétit. Il n'en fallait pas moins pour les joueurs d'Arteta, qui ont réussi en une semaine ce qu'ils n'étaient pas parvenus à faire de la saison, à savoir dégommer les deux tauliers du Royaume.Néanmoins, comme d'habitude, City monopolise le cuir et exerce un pressing de chien sur son adversaire. Ce à quoi lesont bien du mal à répondre, paniquant dans leurs relances, et multipliant ainsi les pertes de balle dangereuses. Bien décidés à se secouer, ils montent à leur tour d'un cran, et sur une passe laser de David Luiz, Aubameyang se retrouve face à Ederson avant de l'allumer en plein plastron (16). Une occasion ratée mais pas deux, car quelques instants plus tard, le Gabonais ne se trompe pas de cible quand il reprend de la semelle un centre de Pépé au deuxième poteau (1-0, 18). La tête à l'envers et peu inspiré derrière, City est emmerdé