Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Arsenal craque à Brighton Reuters • 20/06/2020 à 18:27









Arsenal craque à Brighton par Léo De Garrigues (iDalgo) Les Gunners perdent gros. Alors qu'ils menaient à 15 minutes de la fin du temps réglementaire, les hommes de Mikel Arteta ont concédé deux buts dont un dans les ultimes secondes sur la pelouse de Brighton (2-1). Pourtant, tout avait bien commencé. D'une frappe enroulée dans la lucarne, Nicolas Pépé avait ouvert le score avec la manière à la 68e minute. Mais une réalisation de Lewis Dunk à la 75e minute a remis les compteurs à zéro. Après 5 minutes dans le temps additionnel, le Français Neal Maupay a apporté le coup de grâce suite à un bon mouvement collectif. Arsenal enchaîne une deuxième défaite d'affilée et stagne à une inquiétante 9e place. Brighton reste 15e et prend cinq points d'avance sur la zone de relégation.

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.