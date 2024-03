information fournie par So Foot • 04/03/2024 à 23:17

Arsenal chasse les supporters de Sheffield United

Sheffield United 0-6 Arsenal

Buts : Ødegaard (5 e ), Bogle (13 e , CSC), Martinelli (15 e ), Havertz (25 e ), Rice (39 e ) et White (58 e ) pour les Gunners.

Trois buts claqués en quinze minutes, six en moins d’une heure, 81% de possession de balle, un statut double de meilleure attaque et meilleure défense de Premier League : lundi soir, Arsenal a fait un peu plus que s’imposer à Sheffield. Les Gunners ont tout simplement démoli des Blades qui ont vu certains de leurs supporters quitter Bramall Lane après moins de 20 minutes de jeu.…

SF pour SOFOOT.com