Arsenal cartonne, Leicester en danger par Léo De Garrigues (iDalgo) Deuxième succès consécutif pour Arsenal. 6 jours après leur succès à Southampton, les Gunners enchaînent en dominant Norwich (4-0). Auteur d'un doublé, Pierre-Emerick Aubameyang a atteint la barre symbolique des 50 buts en Premier League. Granit Xhaka et Cedric Soares ont inscrit les deux autres buts. Les hommes de Mikel Arteta sont provisoirement septièmes du championnat. Dans le même temps, Leicester est tombé sur la pelouse d'Everton (2-1) et enchaîne un troisième match d'affilée sans victoire. Les Foxes pourraient perdre leur 3e place en cas de succès de Chelsea à West Ham ce soir. Enfin, Newcastle n'a fait qu'une bouchée de Bournemouth (1-4).

