Arsenal : c'est déjà fini pour Unai Emery

Un an et demi après son arrivée du PSG, l'entraîneur espagnol Unai Emery a été limogé par la direction d'Arsenal. Il paie ses mauvais résultats, le club anglais restant sur sept matchs sans victoire toutes compétitions confondues, une situation qui ne s'était plus produite depuis... février 1992 ! Soit, avant l'ère Wenger.A l'issue de la défaite à domicile face à Francfort (2-1), ce jeudi, où le public a demandé la tête d'Emery, un changement était pressenti. L'intéressé avait glissé : « Pour l'instant, ce n'est pas bon, il faut qu'on gagne et qu'on retrouve de la confiance. Je pense que nous valons mieux que ce que nous montrons, que ce soit les joueurs, le staff et moi. »Depuis plusieurs semaines, sa façon de se réfugier dans un discours incompréhensible, où il assurait voir des progrès chez ses joueurs que personne d'autre ne constatait, a bien souvent donné l'impression qu'Emery était aussi déboussolé que son équipe. Club statement: Unai Emery-- Arsenal (@Arsenal) November 29, 2019 Le nom de Laurent Blanc va resurgirCe vendredi dans un communiqué, la direction d'Arsenal explique qu'elle se sépare d'Emery « en raison des résultats et des performances qui ne sont pas au niveau attendu ».Depuis son arrivée en 2018 du PSG, le Basque a emmené les Gunners en finale de la Ligue Europa, mais a échoué à les qualifier pour la Ligue des champions.Pour l'intérimaire Ljungberg, ancien de la maison, l'urgence sera de profiter du déplacement à Norwich, 18e, dimanche, pour réduire si possible l'écart de 8 points avec la quatrième place et croire ainsi encore à la qualification en Ligue des champions. « Aussi longtemps que je serai en charge d'Arsenal, je donnerai tout pour remettre des sourires sur les visages », a tweeté le suédois à destination des supporters. La recherche d'un nouvel entraîneur va débuter. L'ex de la Juve Massimiliano Allegri est libre. Ce n'est pas le cas d'un ...