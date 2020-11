Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Arsenal battu par Aston Villa Reuters • 08/11/2020 à 23:34









Arsenal battu par Aston Villa par Samuel Messberg (iDalgo) Arsenal recevait ce dimanche soir Aston Villa à l'Emirates Stadium pour le compte de la huitième journée de Premier League. Les Gunners ont été vaincu par Aston Villa après un excellent match des Villans. Les buts ont été inscrit par Saka (25', CSC) et Watkins (72', 75') du côté d'Aston Villa. Cette victoire permet aux hommes de Smith de prendre la sixième place à trois points du leader Leicester alors qu'ils ont un match en moins que les Foxes. Arsenal est bloqué à la onzième position du classement à trois points de leurs adversaires du jour. Arsenal ira à Leeds après la trêve alors qu'Aston Villa recevra Brighton.

