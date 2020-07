Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Arsenal bat City et se qualifie pour la finale de la FA Cup Reuters • 18/07/2020 à 23:08









Arsenal bat City et se qualifie pour la finale de la FA Cup par Matthieu Cointe (iDalgo) Arsenal est en finale de la FA Cup ! Les Gunners ont surmonté l'obstacle Manchester City samedi soir à Wembley (2-0). Pierre-Emerick Aubameyang a ouvert le score sur un service de Nicolas Pépé avant de s'offrir un doublé. Dominateurs, surtout en seconde période, les hommes de Pep Guardiola vont s'en vouloir. Avec 70% de possession de balle et 17 frappes, le tenant du titre a manqué d'efficacité en ne cadrant que deux fois. Club le plus titré dans la plus vieille compétition du monde, Arsenal vise un 14ème trophée en Coupe d'Angleterre. L'équipe de Mikel Arteta affrontera le 1er août prochain le vainqueur de l'autre demi-finale, opposant Manchester United à Chelsea. Blues et Red Devils ont rendez-vous dimanche, à 19h, heure française.

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.