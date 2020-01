Arsenal arrache un nul inespéré à Chelsea

Réduit à dix et longtemps derrière au score, Arsenal est allé chercher un nul aussi inespéré qu'immérité sur la pelouse de Stamford Bridge, mardi soir (2-2). Les Gunners peuvent remercier un Leno brillant, un Kanté glissant et un David Luiz encombrant, bien inspiré de se faire expulser.

Chelsea 2-2 Arsenal

Sans David Luiz, c'est plus facile

Longtemps, cela aura été un match sans vie, qui aurait dû laisser Arsenal repartir avec les fesses rouges et Chelsea filer avec trois points dans les poches. Mais la Premier League est imprévisible. Aussi imprévisible qu'une glissade coupable de N'Golo Kanté et qu'une frappe millimétrée du gauche en toute fin de match de Héctor Bellerín dans le petit filet de son compatriote Kepa. Au terme d'une deuxième mi-temps folle, Arsenal a accroché Chelsea, mardi soir, sur la pelouse de Stamford Bridge (2-2), s'offrant un point qui ne donne toutefois que peu d'illusions sur un niveau une nouvelle fois inquiétant. Mais qui rassure, un peu, sur le mental d'une équipe qui, si elle doit mourir, s'est rappelée qu'elle pouvait aussi le faire avec les armes à la main.Comme souvent ces derniers mois, surtout face aux gros, Arsenal s'était pourtant rapidement résolu à subir. Et, une fois de plus, la défense bricolée des-- surtout la charnière centrale Luiz-Mustafi, déjà pas bien brillante sur le papier -- prouvait autant sa faiblesse que sa totale inadaptation au plus haut niveau. En début de match, c'est l'échine bien courbée que lesfaisaient face aux vagues offensives, dynamiques mais peu assurées, des. D'une attaque bleue sans génie à une défense rouge sans autorité, la partie de ping-pong a rapidement montré ses limites. Chelsea usait bien vite d'un point faible clairement identifié : le côté Lire la suite de l'article sur SoFoot.com