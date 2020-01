Arsenal accueille 2020 à bras ouverts contre United

Au vu de son début de match, on croyait Arsenal parti pour une nouvelle partie pleine de souffrances contre Manchester United. Et puis, Nicolas Pépé a ouvert le score dès la huitième minute, alors que Sokratis l'a clos avant la pause (2-0). Plutôt séduisant devant et efficace derrière, cet Arsenal version 2020 semble avoir de beaux jours devant lui.

Arsenal 2-0 Manchester United

Au début de la précédente décennie, un Arsenal-Manchester United représentait l'affiche la plus respectée de Premier League. Aujourd'hui, les choses ont bien changé et on ose à peine parler de choc entre ces anciennes gloires qui cherchent encore la recette pour mener l'après-Ferguson et l'après-Wenger. Et si United ne va pas trop mal (5du championnat), les- treizièmes au coup d'envoi - ne peuvent pas en dire autant, eux qui n'ont toujours pas gagné depuis l'arrivée de Mikel Arteta. C'est désormais chose faite, grâce à une victoire méritée et maîtrisée face à dessans solutions (2-0). Parmi la pluie de bonnes nouvelles du jour : le magnifique réveil d'Özil, Aubameyang et Lacazette, un Pépé buteur, une défense étonnamment rassurante... Tous transfigurés par l'arrivée de la nouvelle décennie, assurément.Si cet Arsenal en panne de résultats semblait une proie de choix pour desqui pètent la forme, que dire de la défense des Londoniens, calamiteuse dans la gestion de la profondeur (jusqu'à aujourd'hui), véritable offrande en apparence pour le style direct de ce Manchester United avide d'espaces. Logiquement, ce rapport de forces déséquilibré ne met pas bien longtemps à se manifester : une quarantaine de secondes tout au plus, quand Marcus Lire la suite de l'article sur SoFoot.com