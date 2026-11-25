Kilmar Abrego Garcia à son arrivée à l'aéroport de Madrid le 25 novembre 2026 ( AFP / Oscar DEL POZO )

Kilmar Abrego Garcia, le Salvadorien dont la saga judiciaire avec les autorités américaines a symbolisé la politique d'expulsions massives ordonnée par Donald Trump, est arrivé mercredi à Madrid, après avoir quitté de son plein gré les États-Unis, ont constaté des journalistes de l'AFP.

Portant une casquette blanche avec le logo des Bulls, l'équipe de basket de Chicago, et des lunettes à l'épaisse monture noire, Kilmar Abrego Garcia est arrivé à la mi-journée à l'aéroport de Madrid-Barajas.

"Je suis heureux et je célèbre ma liberté", a déclaré Abrego Garcia lors d’une conférence de presse en ligne quelques heures après son arrivée dans la capitale espagnole. "Je n’ai plus peur" après avoir affronté le gouvernement Trump.

"Nous avons remporté la victoire et nous continuerons à nous battre pour toutes ces personnes qui traversent un procès ou une injustice. Je veux encourager toutes ces personnes", a-t-il ajouté.

"Ce qu'ils voulaient hier, ce que voulait l'administration Trump, ce que voulait Stephen Miller (le nouveau directeur de cabinet de Donald Trump, ndlr), ce que voulait le secrétaire à la Sécurité intérieure et ce que voulait le ministre de la Justice, c'était que Kilmar Abrego García soit expulsé hier, menotté, à bord d'un vol de l’ICE à destination du Liberia", a rappelé auparavant un avocat du Salvadorien, Simón Sandoval-Moshenberg, à la presse à Madrid.

"Et que s'est-il passé ? Il est parti librement, à pied, sans aucune contrainte, sans chaînes aux pieds. Il est parti vers le pays qu'il avait lui-même choisi et l'a fait sur un vol commercial, avec le reste des passagers", a-t-il ajouté.

L’avocat a ensuite expliqué au cours d'une conférence de presse qu’Abrego Garcia avait choisi l’Espagne car son passeport salvadorien facilitait son entrée dans le pays avec l’équivalent d’un visa touristique.

De son côté, le secrétaire à la Sécurité intérieure des États-Unis, Markwayne Mullin, qui supervise l’application des lois sur l’immigration, s'est dit "ravi" qu’Abrego Garcia "se soit auto-expulsé des États-Unis vers l’Espagne".

Selon CASA (Central American Solidarity Association), une organisation américaine de défense des droits des immigrés, "Kilmar prévoit de participer à diverses conférences et interventions publiques à l'international, avec des étapes prévues dans plusieurs pays".

statut protégé

Aucune précision sur une éventuelle demande d'asile en Espagne ou ailleurs n'a été donnée à ce stade.

Le cas de cet habitant du Maryland, marié à une Américaine, a cristallisé en 2025 l'opposition entre la justice fédérale et l'administration Trump, accusée d'obstruction vis-à-vis des tribunaux qui contrarient sa politique d'expulsions massives.

Kilmar Abrego Garcia à son arrivée à l'aéroport de Madrid le 25 novembre 2026 ( AFP / Oscar DEL POZO )

Il vivait aux États-Unis depuis 2019 sous un statut protégé, en raison des risques qu'il aurait pu encourir dans son propre pays.

Kilmar Abrego Garcia, expulsé vers le Salvador le 15 mars avec plus de 250 hommes, la plupart pour appartenance présumée à un gang vénézuélien, avait été ramené aux États-Unis le 6 juin par l'administration Trump.

Des procureurs du ministère américain de la Justice avaient alors reconnu une "erreur".

Mais à son retour sur le territoire américain, il avait été inculpé par la justice fédérale pour aide au séjour illégal de migrants et placé en détention provisoire dans le Tennessee.

Les autorités migratoires avaient alors essayé de l'expulser en Ouganda, puis au Liberia.

Kilmar Abrego Garcia a contesté ces poursuites, estimant qu'il s'agissait d'une revanche des autorités vis-à-vis de son combat judiciaire pour éviter d'être expulsé pour de bon.