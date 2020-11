Arrêtés pour rouvrir les commerces : Jean Castex s'insurge contre les élus qui appellent les maires "à violer les lois de la République"

Le Premier ministre s'est emporté après une question posée par le président du groupe UDI sur la fermeture des commerces non essentiels.

Le Premier ministre Jean Castex à l'Assemblée, le 3 novembre 2020. ( AFP / STEPHANE DE SAKUTIN )

A l'Assemblée nationale mardi lors de la séance de questions au gouvernement, le président du groupe UDI Jean-Christophe Lagarde a vivement interpellé le Premier ministre Jean Castex sur la fermeture des commerces non essentiels , décrétée dans le cadre du nouveau confinement. " Pour pouvoir réussir à combattre ce virus, vous avez besoin de l'adhésion des Français. C'est leur comportement qui permettra de l'emporter. Pour qu'ils adhèrent, il faut qu'ils comprennent ce que vous faites (...) Aujourd'hui, ils ne comprennent plus et donc n'adhèrent pas. (...) Je veux prendre l'exemple de la décision que vous avez prise sur les commerces (...) Aujourd'hui on ne comprend pas sur quels fondements la décision de la fermeture des commerces de proximité a été prise . Très franchement, y a-t-il une étude scientifique qui montrerait qu'ils sont plus contaminants que d'autres ?", a demandé le parlementaire.

"Est-ce qu'on peut nous expliquer, parmi ceux qui sont ouverts et ceux qui sont fermés, en quoi un marchand de tissus est moins contaminant, puisqu'il est ouvert, qu'un marchand de vêtements qui lui est fermé ? En quoi, sur les marchés, les commerces alimentaires sont là quand les commerces non-alimentaires ne le sont pas ? En quoi, dans une auto-école, on a la possibilité de passer l'examen du permis de conduire mais on ne peut plus avoir de leçon du permis de conduire ? Où est la cohérence dans ces décisions ?", a-t-il poursuivi.

La réponse de Jean Castex

La question a ulcéré le chef du gouvernement. Dans sa réponse, Jean Castex a commencé par rappeler le dernier bilan des victimes du Covid-19. "Hier encore (lundi,ndlr), plus de 400 personnes sont décédés de la maladie Covid-19. Des dizaines de milliers de nos concitoyens, tous âges confondus, sont malades avec des conséquences parfois extrêmement graves et des séquelles extrêmement lourdes", a-t-il débuté.

"Monsieur le président Lagarde, je veux vous dire qu'autant je comprends parfaitement les souffrances endurées par les Françaises et les Français, et notamment les commerçants qui n'y sont pour rien, à l'endroit desquels nous prenons ces mesures indispensables, autant je vous le dis, monsieur le président, je ne comprends pas que vous ayez envoyé aux adhérents de votre formation politique, aux maires, une demande leur suggérant vivement de prendre des arrêtés pour s'opposer aux décisions de l'état d'urgence sanitaire", a-t-il poursuivi. "Quand les Françaises et les Français sont dans la difficulté, quand la situation exige des mesures courageuses et nécessaires, quand la République est confrontée à la plus grave crise sanitaire qu'elle ait subie depuis des décennies, on n'appelle pas les maires, serviteurs de la République, à violer les lois de la République. Ça n'est pas possible ", s'est insurgé le Premier ministre lors de la séance des questions au gouvernement à l'Assemblée nationale.

Le chef du gouvernement a ensuite expliqué qu'ouvrir "au-delà" des commerces de première nécessité "c'est ne plus faire de reconfinement". Le reconfinement "consiste à faire en sorte que le maximum de nos concitoyens restent chez eux pour casser la progression épidémique et l'arrivée dans les services d'urgence", a-t-il fait valoir, alors que les indicateurs de l'épidémie se dégradent de jour en jour.

Jean Castex a également salué des maires "responsables" puisque, selon lui, 71 édiles seulement ont pris un arrêté pour demander la réouverture des commerces, "16 l'ont retiré, et 55 l'ont maintenu, aux chiffres d'hier sur 36.000 maires".