Arrêter les e-mails de remerciement pour préserver la planète, est-ce bien sérieux ?

Ils se résument le plus souvent à un « merci », à un « bon week-end » ou à un « bien reçu ». À première vue, pour qui veut continuer à entretenir des relations cordiales, ces messages ne sont rien de moins que la politesse la plus élémentaire. Pourtant, selon une étude publiée cette semaine au Royaume-Uni et relayée notamment par l'agence Reuters, nombre de ces e-mails courtois seraient parfaitement inutiles, car envoyés à une personne située à portée de voix.Les chercheurs missionnés par le fournisseur d'électricité OVO Energy estiment à 64 millions ces messages dispensables envoyés chaque jour par les Britanniques. Avec un impact environnemental certain, poursuit l'étude : si chaque adulte se retenait une fois par jour de remercier par courriel un voisin de bureau ou un ami présent à côté de lui, le Royaume-Uni économiserait sur une année 16 433 tonnes équivalent carbone, ce qui correspond à 81 152 vols entre Londres et Madrid !L'alternative des accusés de lectureContacté par Le Parisien, Frédéric Bordage, expert indépendant en sobriété numérique, a refait le calcul et estime que l'ordre de grandeur évoqué par OVO Energy est « réaliste ». Il évoque de son côté un impact correspondant à 281 111 kilomètres en voiture.Selon lui, cette étude a le mérite de mettre en avant l'impact dominant de l'envoi de l'e-mail dans la pollution qu'il génère, alors que c'est plus souvent le stockage des courriels dans les boîtes e-mails qui est pointé du doigt. « Si j'envoie un e-mail que je mets une minute à écrire à cinq personnes qui mettent 30 secondes à le lire, l'impact environnemental est, par ordre décroissant d'importance, le temps de lecture de mes cinq correspondants, puis le temps d'écriture, ensuite le transport, a fortiori si les emails sont transportés en 4G, puis seulement après le stockage », explique Frédéric Bordage.Une solution pourrait être l'utilisation ...