Arrêté en excès de vitesse et testé positif à la cocaïne, Cristian Volpato connaît sa sanction

Arrêté en excès de vitesse et testé positif à la cocaïne, Cristian Volpato connaît sa sanction

La sanction est tombée. Sélectionné avec l’Australie pour la Coupe du monde, lors de laquelle il a participé à trois rencontres, Cristian Volpato a écopé d’une amende pour excès de vitesse et contrôle positif à la cocaïne . Le 24 juillet dernier, l’intéressé avait en effet été arrêté au volant en Australie alors qu’il roulait à 109km/h au lieu de 60. Un test urinaire s’était ensuite révélé positif à la cocaïne.

Volpato condamné à une amende d’environ 450€

Si un test réalisé dans la foulée auprès d’un clinique privée s’était avéré négatif, un troisième test mandaté par les autorités est de nouveau revenu positif, selon la presse australienne. Par conséquent, l’ailier de Sassuolo (déjà buteur à deux reprises en ce début de saison), a écopé d’une amende de 722 dollars australiens, soit environ 450€ .…

TB pour SOFOOT.com