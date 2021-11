Arrêt maladie : un assuré qui voyage alors qu'il perçoit des indemnités s'expose à devoir rendre ce qui lui a été versé

Un juge peut toutefois modérer une éventuelle demande de remboursement afin qu'elle soit adaptée à l'importance de l'infraction commise.

En cas d'arrêt pour maladie, toute activité non expressément autorisée par le médecin est fréquemment considérée comme interdite par la Cour de cassation, même s'il s'agit d'activités de loisirs. ( AFP / MYCHELE DANIAU )

Un assuré en arrêt maladie, recevant des indemnités journalières de la Sécurité sociale, ne peut pas en profiter pour voyager. Il s'expose à devoir rendre ce qui lui a été versé, même si le juge peut modérer la demande de remboursement afin qu'elle soit adaptée à l'importance de l'infraction commise, a indiqué la Cour de cassation.

Un salarié s'était trouvé en arrêt maladie durant près de deux ans et, alors qu'il recevait des indemnités de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM), il s'était rendu en Algérie à cinq reprises. L'Assurance maladie considérait qu'il n'avait donc pas respecté l'obligation de se soumettre aux contrôles et de respecter les heures de sortie autorisées par le médecin. Elle réclamait donc le remboursement de toutes les indemnités versées à compter du premier voyage.

Toute activité non expressément autorisée par le médecin interdite

Contrairement à ce que soutenait l'intéressé, la Cour a jugé que la restitution de toutes les indemnités pouvait être réclamée et non seulement des indemnités correspondant aux seuls jours d'absence. Mais elle a ajouté que le tribunal saisi de la contestation devait exercer éventuellement son pouvoir de modération et donc vérifier l'adéquation de la sanction à l'importance de l'infraction. L'assuré peut donc être condamné à ne rembourser qu'une somme moindre que celle correspondant à la durée du non-respect des conditions d'attribution des indemnités.

La Cour a fréquemment jugé qu'en cas d'arrêt pour maladie, toute activité non expressément autorisée par le médecin était interdite, même s'il s'agit d'activités de loisirs.

